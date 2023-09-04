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Греция ограничила ежедневное число посетителей афинского Акрополя

Греция ограничила ежедневное число посетителей афинского Акрополя Греция ограничила с 4 сентября ежедневное число посетителей афинского Акрополя 20 тысячами с целью лучшего сохранения этого памятника, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Другие страны
4 сентября 2023 г. 19:30
Греция ограничила ежедневное число посетителей афинского Акрополя

Греция ограничила с 4 сентября ежедневное число посетителей афинского Акрополя до 20 тыс. с целью лучшего сохранения этого памятника, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ERT-1.

По словам президента Организации по управлению и развитию культурных ресурсов Греции Николетты Дивари-Валаку, посетители могут выбрать время для посещения либо в кассе Акрополя, либо онлайн.

"Акрополь в разные месяцы посещали по 12-16 тыс. человек в день, но в начале июля был поставлен рекорд в 22 тыс. посетителей в день, - сказала Дивари-Валаку. - Мы установили лимит в 20 тыс. человек в день. Он распределен на 12 часов работы археологической площади - с 8 утра до 8 вечера. Если лимит не исчерпан, то посетитель может сразу же зайти на Акрополь, в противном случае система дает ему выбрать ближайший часовой интервал, который не заполнен".

Туристам, которые намерены посетить Акрополь, нужно прийти к его входу за полчаса до выбранного ими времени. "Вход на территорию памятника возможен за 15 минут до этого часового периода и за 15 минут после него, чтобы кто-то случайно не опоздал и не пропустил свой сеанс посещения", - сказала Дивари-Валаку.

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