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    Гражданин Литвы задержан по подозрению в шпионаже в пользу Беларуси

    Задержанный собирал сведения как о гражданской, так и о военной авиации, пишут литовские СМИ

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Литвы, задержанный по обвинению в шпионской деятельности, обвинен в сотрудничестве со спецслужбами Беларуси. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил на пресс-конференции заместитель генпрокурора Литвы Дарюс Раулушайтис.

    По информации литовских СМИ,  задержанный — житель Вильнюса. Он работал в одной из государственных структур, связанных с авиацией. По данным Департамента госбезопасности Литвы, будучи завербованным, он собирал сведения как о гражданской, так и о военной авиации.

    Имя задержанного не разглашается. Известны только его инициалы — Р.Л.

    Операция по разоблачению шпиона, по данным ДГБ, заняла около трех лет.

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