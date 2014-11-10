Гражданин Литвы задержан по подозрению в шпионаже в пользу Беларуси

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Литвы, задержанный по обвинению в шпионской деятельности, обвинен в сотрудничестве со спецслужбами Беларуси. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил на пресс-конференции заместитель генпрокурора Литвы Дарюс Раулушайтис.

По информации литовских СМИ, задержанный — житель Вильнюса. Он работал в одной из государственных структур, связанных с авиацией. По данным Департамента госбезопасности Литвы, будучи завербованным, он собирал сведения как о гражданской, так и о военной авиации.

Имя задержанного не разглашается. Известны только его инициалы — Р.Л.

Операция по разоблачению шпиона, по данным ДГБ, заняла около трех лет.