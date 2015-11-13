​Госсекретарь США заявил, что группировка ИГ скоро будет уничтожена

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Дни террористической группировки "Исламское государство" сочтены.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил госсекретарь США Джон Керри, находящийся с кратким визитом в Тунисе.

По его словам, силы коалиции нанесли удар по позициям боевиков ИГ, где находился Джихади Джон. "Мы проводим оценку этой операции". Как подчеркнул госсекретарь, "дни "Исламского государства" сочтены".

В минувший четверг ВВС США нанесли удар по позициям исламистов в сирийском городе Ракка, в результате которого, как сообщали СМИ, с высокой долей вероятности был уничтожен экстремист из Лондона Мухаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон, принимавший участие в убийстве заложников.