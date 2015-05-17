Госсекретарь США Джон Керри прибудет с визитом в Южную Корею

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в воскресенье прибудет с кратким визитом в Южную Корею; как ожидается, он пробудет в Сеуле два дня, чтобы обсудить союзнические отношения двух стран и политику в отношении КНДР, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости"

По сообщениям из Сеула, у Керри на 18 мая запланированы переговоры с министром иностранных дел Республики Корея Юн Бён Се, в том числе по вопросам ядерной программы КНДР, которую Пхеньян разрабатывает под предлогом защиты от нападения со стороны США. Ожидается, что Керри примет южнокорейский президент Пак Кын Хе.

Северная Корея и Америка формально находятся в состоянии войны, поскольку после окончания кровавого конфликта на Корейском полуострове 1950-1953 годов было подписано лишь соглашение о перемирии. США упорно отказываются даже обсуждать возможность мирного договора с Пхеньяном, что питает опасения КНДР.

Керри и Юн Бён Се, как сообщает агентство Ренхап, сконцентрируются на переговорах на сотрудничестве США и Южной Кореи и обменяются мнениями о ситуации на полуострове на фоне нынешней напряженности.

КНДР обвиняет Сеул и Вашингтон в подготовке к новой войне в связи с периодическим проведением совместных американо-южнокорейских военных учений, а США и Южная Корея усматривают "провокации" в испытаниях Пхеньяном новых ракет. Они также не исключают, что Северная Корея проведет очередное испытание ядерного оружия.