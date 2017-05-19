Госдума России одобрила лишение гражданства за терроризм

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроекты, позволяющие отменять ранее принятые решения о предоставлении российского гражданства иностранцам, если они были осуждены за терроризм и экстремизм, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Поправки были внесены в парламент после теракта в Санкт-Петербурге.

Депутаты проголосовали единогласно.

Поправки поддержали в своих выступлениях представители всех фракций. "Мы говорим о том, что любой, кто приезжает к нам с целями терроризма, никогда не будет гражданином России", - сказала вице-спикер Ирина Яровая.

Пакет законопроектов внесли в конце апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех фракций и вице-спикеры.