Главы МИД Ирана и США проведут сегодня очередную встречу

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри, глава МИД Ирана Джавад Зариф и координатор "шестерки" международных посредников Кэтрин Эштон в воскресенье в Вене проведут очередные трехсторонние переговоры по иранской ядерной проблеме, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в госдепе.

Это будет уже пятой встречей в таком формате с момента старта во вторник в австрийской столице раунда переговоров Ирана с "шестеркой", говорится в сообщении.

Ранее Керри предупредил, что стороны на переговорах все еще не решили ряд принципиальных вопросов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в эти дни в австрийской столице со вторника проходит десятый раунд переговоров "шестерки" и Ираном по выработке соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы.

Документ, по согласованному графику, должен быть готов к 24 ноября, однако, как отмечают участники переговоров, между "шестеркой" и Ираном все еще остаются серьезные разногласия по ряду ключевых проблем.