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    Главная опорная точка ИГИЛ в Ираке освобождена от террористов

    Нуман Абед Эль-Зубей: Мы восстановили контроль над последней крепостью ИГИЛ в Ираке - Аль-Каим

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Иракская армия освободила от террористической группировки ИГИЛ поселок Аль-Каим.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил один из командиров иракской армии Нуман Абед Эль-Зубей.

    "Мы восстановили контроль над последней крепостью ИГИЛ в Ираке - Аль-Каим", - подчеркнул он.

    Также распространилась информация об избавлении сирийского города Дайр-эз-Заур от террористической группировки.

    Отметим, что операция по очистке от террористов ИГИЛ поселков Аль-Каим и Рава, расположенных на границе Ирака с Сирией, началась 26 октября.

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