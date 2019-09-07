Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России необходимо изменить свое поведение для взаимодействия с США.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Москве стоит сконцентрироваться не на разногласиях, а на схожих позициях двух стран.

"Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей», - заявил Эспер во время выступления в Париже.

Глава Пентагона отметил, что если бы Россия придерживалась западных ценностей, которые разделяют Соединенные Штаты, Франция и другие члены НАТО, она смогла бы продвинуться вперед и уладить отношения с Вашингтоном в том числе.

Таким образом Эспер ответил на заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка.

При этом он заметил, что США желают, чтобы Россия встала на лучший путь, благодаря чему страны смогут работать совместно и обеспечат общее экономическое процветание.