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    В Катаре исключили военное решение кризиса с арабскими государствами

    Глава МИД: Дипломатия остается предпочтительным вариантом для Катара

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Катар оказался в изоляции, потому что является успешной и прогрессивной страной.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

    Как сообщает агентство Рейтерс, Аль Тани считает, что кризис в Персидском заливе угрожает стабильности всего региона. Министр подчеркнул, что дипломатия остается "предпочтительным вариантом" для Катара, а военного решения разгоревшегося конфликта не последует.

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