Глава Колумбии объявит референдум по соглашению о мире с повстанцами

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос намерен провести плебисцит по мирным договоренностям с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Конфликт в Колумбии между властями и РВСК длится уже 50 лет. Общее соглашение о прекращении конфликта и строительстве стабильного и прочного мира было подписано в 2012 года в Гаване. Власти страны ранее заявляли, что внутренний вооруженный конфликт будет завершен в 2016 году и повстанцы сложат оружие в течение 60 дней после подписания мирного соглашения. Финальной датой называлось 23 марта 2016 года.

"То, что будет подписано в Гаване, я вынесу на плебисцит, нравится это РВСК или нет", — написал Сантос в понедельник в Twitter. Ранее РВСК заявляли, что не согласны с проведением референдума и требовали созыва конституционной ассамблеи.