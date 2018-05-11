Глава инспекторов МАГАТЭ подал в отставку

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), глава инспекторов этой организации Теро Варьйоранта подал в отставку в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МАГАТЭ.

Причины ухода Теро Варьйоранты с поста главы Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ не называются. Однако Reuters отмечает, что об отставке главы инспекторов МАГАТЭ было объявлено вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о выходе из его страны из международного соглашения по атомной программе Ирана, исполнение которой проверяет эта организация. Теро Варьйоранта посещал Тегеран во главе инспекционной делегации МАГАТЭ.

"Теро Варьйоранта ушел в отставку с 11 мая", - цитирует агентство слова официального представителя МАГАТЭ. "Генеральный директор [МАГАТЭ Юкия Амано] назначил исполняющего обязанности главы управления проверки по Ирану Массимо Апаро исполняющим обязанности заместителя генерального директора и исполняющим обязанности главы Департамента гарантий секретариата МАГАТЭ ", - сообщает агентство.