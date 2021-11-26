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Глава ГА ООН объявил о встрече высокого уровня на фоне появления нового штамма

Глава ГА ООН объявил о встрече высокого уровня на фоне появления нового штамма Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что организует 13 января встречу высокого уровня по вопросу всеобщей вакцинации, отреагировав на сообщения о появлении нового штамма коронавируса В.1.1.529, который может быть более заразным, че
Другие страны
26 ноября 2021 г. 20:55
Глава ГА ООН объявил о встрече высокого уровня на фоне появления нового штамма

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что организует 13 января встречу высокого уровня по вопросу всеобщей вакцинации, отреагировав на сообщения о появлении нового штамма коронавируса В.1.1.529, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом председатель Генассамблеи написал в пятницу в Twitter.

"Чем дольше мы откладываем всеобщий доступ к вакцинам, тем больше риска появления новых вариантов. Мы должны продолжать работать над равным доступом к вакцинам, чтобы покончить с пандемией. Я проведу 13 января в Генеральной Ассамблее ООН встречу высокого уровня по теме "Наращивание импульса по всеобщей вакцинации", - написал А.Шахид.

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