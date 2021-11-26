Глава ГА ООН объявил о встрече высокого уровня на фоне появления нового штамма

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что организует 13 января встречу высокого уровня по вопросу всеобщей вакцинации, отреагировав на сообщения о появлении нового штамма коронавируса В.1.1.529, который может быть более заразным, че

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что организует 13 января встречу высокого уровня по вопросу всеобщей вакцинации, отреагировав на сообщения о появлении нового штамма коронавируса В.1.1.529, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом председатель Генассамблеи написал в пятницу в Twitter.

"Чем дольше мы откладываем всеобщий доступ к вакцинам, тем больше риска появления новых вариантов. Мы должны продолжать работать над равным доступом к вакцинам, чтобы покончить с пандемией. Я проведу 13 января в Генеральной Ассамблее ООН встречу высокого уровня по теме "Наращивание импульса по всеобщей вакцинации", - написал А.Шахид.