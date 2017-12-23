Генсек ООН призвал достичь прогресса в урегулировании кризиса вокруг КНДР в 2018 году

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует стремление Совета Безопасности ООН к мирному урегулированию ситуации вокруг КНДР и призывает страны добиться прогресса в достижении этой цели в 2018 году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пятницу в канцелярии генсека после принятия Совбезом очередной резолюции об ужесточении санкций против Пхеньяна.

По мнению административного главы ООН, для достижения политического решения кризиса на Корейском полуострове необходимо срочно снизить напряженность в регионе и открыть каналы связи с КНДР. "Он призывает все государства-члены полностью выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности и удвоить усилия, чтобы сделать 2018 год поворотным моментом в достижении устойчивого мира на Корейском полуострове", - говорится в сообщении канцелярии генсека.