Генсек НАТО заявил о необходимости поддержать переговоры по Украине

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости поддержать переговоры по Украине, инициированные президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я подчеркнул важность найти политическое решение конфликта в Украине, важность поддержки переговоров и диалога, который сейчас проходит, который был инициирован канцлером Меркель и президентом Олландом, и важность соблюдения любого соглашения", - сказал Столтенберг после встречи с главой МИД РФ.

Запись его заявления размещена на сайте НАТО, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.