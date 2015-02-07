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    Генсек НАТО заявил о необходимости поддержать переговоры по Украине

    Столтенберг после встречи с главой МИД РФ подчеркнул важность найти политическое решение конфликта

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости поддержать переговоры по Украине, инициированные президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

    "Я подчеркнул важность найти политическое решение конфликта в Украине, важность поддержки переговоров и диалога, который сейчас проходит, который был инициирован канцлером Меркель и президентом Олландом, и важность соблюдения любого соглашения", - сказал Столтенберг после встречи с главой МИД РФ.

    Запись его заявления размещена на сайте НАТО, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

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