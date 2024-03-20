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ФРГ потратит почти €20 млрд из оборонного фонда в 2024 году

ФРГ потратит почти €20 млрд из оборонного фонда в 2024 году Минобороны ФРГ потратит в этом году почти пятую часть фонда размером €100 млрд для модернизации армии - €19,8 млрд.
Другие страны
20 марта 2024 г. 23:48
ФРГ потратит почти €20 млрд из оборонного фонда в 2024 году

Минобороны ФРГ потратит в этом году почти пятую часть фонда размером €100 млрд для модернизации армии - €19,8 млрд.

Как передает Report, об этом заявил глава ведомства Борис Писториус.

"Мы осуществляем закупки средств для наших военнослужащих и создаем необходимую инфраструктуру так быстро, как никогда", - приводит его слова агентство DPA.

Траты из госбюджета на нужды обороны, не считая ассигнований из спецфонда, составят примерно €52 млрд.

Германские власти неоднократно говорили, что собираются активнее закупать вооружение для собственных нужд, чтобы восполнить пробелы из-за военной помощи Украине.

В ФРГ в 2022 году был создан спецфонд объемом €100 млрд для модернизации армии. В 2024 году траты на оборону будут доведены до 2% от ВВП.

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