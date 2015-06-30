ФБР расследует серию пожаров в афроамериканских церквях

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ ФБР расследует серию пожаров в церквях в США, где большинство прихожан - афроамериканцы, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

На прошлой неделе в США произошло сразу шесть пожаров в церквях афроамериканских общин в нескольких штатах. Церкви загорелись во Флориде, в Джорджии, Северной Каролине и Южной Каролине, а также в штате Теннесси.

В трех случаях правоохранительные органы установили, что это были поджоги, расследование еще трех других пожаров продолжается.

ФБР пытается выяснить, если связь между этими инцидентами и каковы были мотивы поджигателей.

В результате пожаров никто не погиб, но здания церквей сильно разрушены, некоторые из них не подлежат восстановлению.

Пожары начали происходить приблизительно через неделю после того как в городе Чарльстон неизвестный открыл стрельбу в африканской методистской епископальной церкви. Девять человек были убиты.