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    "Евровидение-2018" выиграла певица Нетта Барзилай из Израиля - ВИДЕО

    По результатам голосования она получила 529 баллов от жюри и зрителей

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Нетта Барзилай с песней "Toy" из Израиля стала победительницей международного песенного конкурса "Евровидение-2018", который проходил в Лиссабоне.

    Как передает Report, по результатам голосования она получила 529 баллов от жюри и зрителей. Второе место заняла певица из Кипра Элени Фурейра. Она набрал 436 баллов. 

    Австрийский исполнитель Сезар Семпсон с песней Nobody But You занял третье место, набрав 342 балла.

    В конкурсе участвовали представители 42 стран, 26 из которых выступили в финале.

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