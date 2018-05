"Евровидение-2018" выиграла певица Нетта Барзилай из Израиля - ВИДЕО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Нетта Барзилай с песней "Toy" из Израиля стала победительницей международного песенного конкурса "Евровидение-2018", который проходил в Лиссабоне.

Как передает Report, по результатам голосования она получила 529 баллов от жюри и зрителей. Второе место заняла певица из Кипра Элени Фурейра. Она набрал 436 баллов.

Австрийский исполнитель Сезар Семпсон с песней Nobody But You занял третье место, набрав 342 балла.

В конкурсе участвовали представители 42 стран, 26 из которых выступили в финале.