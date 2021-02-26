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Евросоюз выслал главу дипмиссии Венесуэлы

Евросоюз выслал главу дипмиссии Венесуэлы Европейский союз решил объявить персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС
Другие страны
26 февраля 2021 г. 06:56
Евросоюз выслал главу дипмиссии Венесуэлы

Европейский союз решил объявить персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Евросоюза.

"По инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Совет ЕС сегодня согласился на объявление главы миссии Венесуэлы при ЕС персоной нон грата", - говорится в документе.

В ЕС подчеркнули, что данное решение принято в ответ на "демарш" Венесуэлы, которая ранее объявила персоной нон грата главу миссии Евросоюза в Каракасе.

Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики.

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Версия на азербайджанском языке AB Venesuela səfirini “persona non-qrata” elan etdi

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