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Еще в одной стране выявлен новый штамм COVID-19

Еще в одной стране выявлен новый штамм COVID-19 Чилийские медики выявили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании.
Другие страны
29 декабря 2020 г. 22:54
Еще в одной стране выявлен новый штамм COVID-19

Чилийские медики выявили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Паула Даса.

"Анализ соответствует штамму, обнаруженному в Великобритании. Были приняты все меры предосторожности, и человек уже был госпитализирован", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.

По словам Дасы, речь идет о чилийке, которая вернулась в страну после посещения Лондона. В аэропорту Сантьяго ей сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. В настоящее время Минздрав пытается связаться с пассажирами рейсов, на которых была заболевшая.

Даса также объявила, что с 31 декабря все въезжающие в Чили, в том числе иностранные туристы, должны будут соблюдать 10-дневный карантин. Страна открыла границу 23 ноября.

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