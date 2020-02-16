Еще одна жертва коронавируса вне Китая

Первый летальный исход от заражения новым типом коронавируса зафиксирован на Тайване.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Жертвой болезни стал 60-летний мужчина, который в последнее время не ездил ни в город Ухань, ни в китайскую провинцию Хубэй, а также, по имеющимся у властей данным, не контактировал с теми, кто бывал в регионах с наиболее высоким уровнем эпидемической опасности.

Власти в настоящий момент устанавливают, каким образом он мог заразиться.