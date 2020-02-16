 Наверх

Еще одна жертва коронавируса вне Китая

Еще одна жертва коронавируса вне Китая

Первый летальный исход от заражения новым типом коронавируса зафиксирован на Тайване.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Жертвой болезни стал 60-летний мужчина, который в последнее время не ездил ни в город Ухань, ни в китайскую провинцию Хубэй, а также, по имеющимся у властей данным, не контактировал с теми, кто бывал в регионах с наиболее высоким уровнем эпидемической опасности.

Власти в настоящий момент устанавливают, каким образом он мог заразиться.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!