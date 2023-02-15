ЕС включит 100 человек и компании, 47 видов электронных компонентов в список санкций

Евросоюз включит 47 видов электронных компонентов и около 100 человек и компаний в 10-й пакет санкций против России, который планируется ввести к 24 февраля.

Евросоюз включит 47 видов электронных компонентов и около 100 человек и компаний в 10-й пакет санкций против России, который планируется ввести к 24 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы продолжим запрещать экспорт в Россию товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции. Мы предлагаем запретить 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, включая ракеты, беспилотники, вертолеты. А также компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров", - сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, она пообещала запретить экспорт в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров на 11 млрд евро, в частности "таких, которые не могут быть поставлены из Китая", включая авиационные двигатели и их компоненты, тяжелую строительную технику и запчасти, системы связи.

Боррель сообщил в свою очередь, что в черный список войдут около 100 человек и компаний. "Я предлагаю Совету ЕС список из почти 100 человек и компаний", - сказал он, отметив, что речь идет о политиках, военных и "пропагандистах".

"Я призываю страны-члены ЕС оперативно принять этот пакет санкций", - добавила глава ЕК.

Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций к 24 февраля - к дате начала боевых действий России в Украине.