О нас

ЕС включит 100 человек и компании, 47 видов электронных компонентов в список санкций

ЕС включит 100 человек и компании, 47 видов электронных компонентов в список санкций Евросоюз включит 47 видов электронных компонентов и около 100 человек и компаний в 10-й пакет санкций против России, который планируется ввести к 24 февраля.
Другие страны
15 февраля 2023 г. 16:41
ЕС включит 100 человек и компании, 47 видов электронных компонентов в список санкций

Евросоюз включит 47 видов электронных компонентов и около 100 человек и компаний в 10-й пакет санкций против России, который планируется ввести к 24 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы продолжим запрещать экспорт в Россию товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции. Мы предлагаем запретить 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, включая ракеты, беспилотники, вертолеты. А также компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров", - сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, она пообещала запретить экспорт в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров на 11 млрд евро, в частности "таких, которые не могут быть поставлены из Китая", включая авиационные двигатели и их компоненты, тяжелую строительную технику и запчасти, системы связи.

Боррель сообщил в свою очередь, что в черный список войдут около 100 человек и компаний. "Я предлагаю Совету ЕС список из почти 100 человек и компаний", - сказал он, отметив, что речь идет о политиках, военных и "пропагандистах".

"Я призываю страны-члены ЕС оперативно принять этот пакет санкций", - добавила глава ЕК.

Евросоюз намерен ввести новый пакет санкций к 24 февраля - к дате начала боевых действий России в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU sanctions to include 100 people & companies, 47 types of electronic components

Самое читаемое

В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
8 февраля 2023 г. 16:58
Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч
Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч
8 февраля 2023 г. 22:06
Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов тела еще двух человек
Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под завалов тела еще двух человек
9 февраля 2023 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi