ЕС продлил приостановку санкций против Ирана до 14 января 2016 года

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Евросоюз продлил до 14 января 2016 года приостановку действия санкций против Ирана после достижения соглашения по решению его ядерной проблемы.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике Совета ЕС.

"В связи с достижением соглашения 14 июля 2015 года в Вене по иранской ядерной проблеме Совет продлил до 14 января 2016 года приостановку действия ограничительных мер ЕС, согласованных в совместном плане действий с Ираном от 24 ноября 2013 года. Это позволит ЕС предпринять необходимые меры и подготовиться к имплементации нового совместного всеобъемлющего плана действий", - сообщается в документе.

После согласования в ноябре 2013 года совместного плана действий по решению иранской ядерной проблемы Евросоюз приостановил действие некоторых ограничительных мер, введенных ранее. Речь идет о возможности импорта, покупки и транспортировки иранской нефтехимической продукции, а также торговли золотом и драгоценными металлами с Ираном.