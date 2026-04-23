ЕС планирует лишить Венецианскую биеннале гранта при отсутствии удовлетворительных разъяснений

Европейский союз намерен приостановить или полностью прекратить финансирование Венецианской биеннале, если разъяснения итальянской стороны по вопросу участия российского павильона окажутся неудовлетворительными.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Речь идет о гранте в размере 2 млн евро, рассчитанном на три года. На данный момент выплаты по грантовому соглашению не производились. "Ни одного евро по этому контракту на данном этапе не было выплачено", - отметил Ренье.

В Брюсселе подчеркнули, что решение организаторов по российскому участию вызвало резкую политическую реакцию со стороны ЕС.

По словам представителя ЕК, соответствующее письмо уже направлено организаторам биеннале, а ранее позиция была доведена до сведения итальянского правительства.

Итальянской стороны предоставлено время для ответа, после чего Еврокомиссия примет окончательное решение.

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, проводимая раз в два года с участием международного жюри. Фестиваль состоит из двух основных частей, известных как художественная биеннале и архитектурная биеннале, которые проводятся поочередно.

Биеннале проводится с 1895 года, что делает ее старейшей в своем роде. С 2021 года Художественная биеннале проводится по четным годам, а Архитектурная - по нечетным.

В 2026 году выставка пройдет с 9 мая по 22 ноября. Последний раз Россия участвовала в биеннале в 2022 году. В начале марта уполномоченный России по международным культурным обменам Михаил Швыдкой подтвердил, что страна примет участие в выставке в 2026 году.