ЕС обсудит итоги встречи "нормандской четверки" на саммите 12 февраля

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Приостановка в понедельник вступления в силу принятых Советом ЕС новых ограничительных мер в связи с украинской ситуацией призвана обеспечить максимальный шанс успеху встречи в "нормандском формате" в среду, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. "Мы сможем тем временем наблюдать за развитием ситуации на местах и также рассмотреть, что даст эта инициатива среды, и иметь возможность обсудить ее в четверг 12 февраля с главами государств и правительств", - сказала Могерини на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС 9 февраля.

Report со ссылкой на Интерфакс отмечает, что глава дипломатии ЕС сообщила о том, что Совет утвердил дополнения к санкционному списку в 19 персон и 9 организацией, подпадающих под визовый запрет и замораживание авуаров в банках стран ЕС в соответствии с решением внеочередного Совета ЕС по иностранным делам 29 января.

"Чтобы позволить создать пространство и дать максимум шансов успеху этих дискуссий в среду вечером, мы решили притормозить, если хотите, вступление в силу этих мер до понедельника 16-го февраля. Мы считаем, что это лучший способ дать дискуссии прийти к результату", - заявила Могерини.