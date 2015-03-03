ЕС: Международная поддержка - приоритет в борьбе с Эболой

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ ЕС считает, что международная поддержка и региональное сотрудничество являются главными приоритетами в борьбе с лихорадкой Эбола. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами Христос Стилианидис.

"Основная цель этой конференции - обсудить, как свести к нулю болезнь Эболы, и в то же время обсудить все, что касается завтрашнего дня. Мы, ЕС и страны-члены, во-первых, хотим определить способы, как сохранить международную поддержку, чтобы больше не было случаев Эболы", - отметил Стилианидис на пресс-конференции.

По его словам, "это касается финансирования". "(Необходимо) сделать реакцию более мобильной и гибкой, доставлять лаборатории в сельские районы и удостовериться, чтобы каждый случай был вылечен", - сказал он.

"Во-вторых, самая важная политическая цель - продвигать региональное сотрудничество. Эбола не различает границ. Эффективное региональное сотрудничество - залог успеха", - сказал еврокомиссар.





