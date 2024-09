ЕС готов покрыть часть ущерба Португалии от лесных пожаров

Фонд солидарности ЕС может покрыть часть ущерба, нанесенного лесными пожарами в Португалии.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на своей странице в соцсети "Х" .

Она отметила, что Еврокомиссия также примет участие в восстановительных работах, задействовав "дополнительные возможности для мобилизации до 500 млн евро в рамках программ политики сплочения Португалии".

"Выражаю солидарность со всеми, кто пострадал от разрушительных лесных пожаров в Португалии. Все мои мысли сейчас с жертвами и их семьями. ЕС задействовал свой механизм гражданской защиты для оказания экстренной помощи. Мы также будем помогать в процессе восстановления. Фонд солидарности ЕС может покрыть часть ущерба. Мы задействуем дополнительные возможности для мобилизации до 500 млн евро в рамках программ политики сплочения Португалии", - написала глава ЕК.

