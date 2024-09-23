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ЕС готов покрыть часть ущерба Португалии от лесных пожаров

ЕС готов покрыть часть ущерба Португалии от лесных пожаров Фонд солидарности ЕС может покрыть часть ущерба, нанесенного лесными пожарами в Португалии.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 14:13
ЕС готов покрыть часть ущерба Португалии от лесных пожаров

Фонд солидарности ЕС может покрыть часть ущерба, нанесенного лесными пожарами в Португалии.

Как передает Report, об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на своей странице в соцсети "Х" .

Она отметила, что Еврокомиссия также примет участие в восстановительных работах, задействовав "дополнительные возможности для мобилизации до 500 млн евро в рамках программ политики сплочения Португалии".

"Выражаю солидарность со всеми, кто пострадал от разрушительных лесных пожаров в Португалии. Все мои мысли сейчас с жертвами и их семьями. ЕС задействовал свой механизм гражданской защиты для оказания экстренной помощи. Мы также будем помогать в процессе восстановления. Фонд солидарности ЕС может покрыть часть ущерба. Мы задействуем дополнительные возможности для мобилизации до 500 млн евро в рамках программ политики сплочения Португалии", - написала глава ЕК.

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