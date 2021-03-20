Экс-президента Боливии переведут из тюрьмы в больницу

Суд разрешил перевести бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес из тюрьмы в больницу в связи с ухудшением ее здоровья.

Суд разрешил перевести бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес из тюрьмы в больницу в связи с ухудшением ее здоровья.

Как передает Report, об этом пишет газета El Deber.

Как сообщает издание, адвокат отмечал, что политик почувствовала недомогание из-за проблем с давлением. В тюрьму, где содержится Аньес, была вызвана скорая помощь, однако в больницу ее не отвезли. На следующий день глава пенитенциарной системы Ла-Паса сообщил, что экс-президента чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии.

По информации газеты, судьи рассмотрели пять докладов о состоянии Аньес. В данных документах было сказано о постоянном повышенном давлении.

Также сообщалось, что врач тюрьмы с 17 марта просил о переводе женщины в медицинский центр, чтобы ее мог обследовать кардиолог.