ЕК: Вакцинированных надо освободить от тестов и карантина в поездках внутри ЕС

Лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Европейского союза. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопроса

Лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Европейского союза. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Полностью вакцинированные лица, имеющие сертификаты о вакцинации, должны быть освобождены от тестирования или карантина при поездках через 14 дней после получения последней дозы. Это также должно распространяться на выздоровевших от коронавируса, получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины", - сказал он.