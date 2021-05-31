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ЕК: Вакцинированных надо освободить от тестов и карантина в поездках внутри ЕС

ЕК: Вакцинированных надо освободить от тестов и карантина в поездках внутри ЕС Лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Европейского союза. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопроса
Другие страны
31 мая 2021 г. 15:17
ЕК: Вакцинированных надо освободить от тестов и карантина в поездках внутри ЕС

Лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Европейского союза. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Полностью вакцинированные лица, имеющие сертификаты о вакцинации, должны быть освобождены от тестирования или карантина при поездках через 14 дней после получения последней дозы. Это также должно распространяться на выздоровевших от коронавируса, получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины", - сказал он.

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Версия на английском языке Vaccinated people may be exempted from tests, quarantine for trips inside EU

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