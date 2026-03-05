Джон Хили направился на Кипр
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 13:21
Министр обороны Великобритании Джон Хили отправился на Кипр.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Сообщается, что он прибудет туда сегодня. Визит назначен после того, как в понедельник база Королевских военно-воздушных сил в Акротири подверглась атаке иранских беспилотников.
Последние новости
13:58
Байрамов и Саидов обсудили инцидент с иранскими дронами в НахчыванеВнешняя политика
13:57
Фото
Переселившимся в Агдам 90 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:55
Пашинян заявил о необходимости пересмотра концессии на ж\д АрменииВ регионе
13:52
Пашинян рад развитию товарооборота с АзербайджаномБизнес
13:52
ЦАХАЛ: С начала войны убито более 3000 иранских военнослужащихВ регионе
13:49
Барзани выступил за нейтралитет Курдистана на фоне напряженности на Ближнем ВостокеДругие страны
13:48
Песков: Иран не обращался к России за поддержкойВ регионе
13:44
Минобороны Катара: Силы ПВО отражают иранскую ракетную атакуДругие страны
13:37
Фото
Видео