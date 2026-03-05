Джон Хили направился на Кипр

Министр обороны Великобритании Джон Хили отправился на Кипр.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что он прибудет туда сегодня. Визит назначен после того, как в понедельник база Королевских военно-воздушных сил в Акротири подверглась атаке иранских беспилотников.