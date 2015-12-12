 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Демонстрация неонацистов в ФРГ обернулась беспорядками, есть раненые

    Одновременно с нацистами демонстрацию проводили и их противники

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Демонстрация неонацистов в немецком городе Лейпциг обернулась беспорядками и нападениями на сотрудников полиции, передает в субботу РИА "Новости" со ссылкой на агентство DPA.

    Как сообщила пресс-секретарь полиции, одновременно с нацистами демонстрацию проводили и их противники, что и привело к беспорядкам. В результате пострадали несколько человек. Она также добавила, что на полицию напали люди в масках.

    Агентство также отмечает, что в южных частях города – Зюдфорштадт и Конневитц – во второй половине дня также состоялась демонстрация правых экстремистов, кроме того заявлено проведение еще десяти встречных митингов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi