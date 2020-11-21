Cын Дональда Трампа заразился коронавирусом

Сын президента США Дональд Трамп - младший заразился новым коронавирусом, он самоизолировался.

Сын президента США Дональд Трамп - младший заразился новым коронавирусом, он самоизолировался.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном его официальными представителями.

"В начале недели тест Дона показал положительный результат, после этого он находился на карантине в своем коттедже, - отметили представители старшего сына президента США Дональда Трампа. - У него пока совершенно не было симптомов, он в полной мере следует медицинским рекомендациям, касающимся COVID-19".

Трамп - младший является одним из вице-президентов компании своего отца Trump Organization.

Отметим, что американский лидер в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот же день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября президент покинул медучреждение и вернулся в Белый дом. Лечащий врач Трампа позже сообщил, что результаты тестов президента США на новый коронавирус были отрицательными.