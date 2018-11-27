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    CNN: Рейтинг неодобрения Трампа вырос до 60%

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Лишь 38% респондентов одобряют работу действующего президента США Дональда Трампа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Согласно результатам опроса Gallup, работу Трампа не одобряют шесть из десяти жителей США.

    В последний раз рейтинг одобрения американского лидера падал ниже 40% несколько недель назад, отмечает телеканал CNN. 

    Последний рейтинг одобрения Трампа снизился на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущим - с 43% до 38%. Рейтинг неодобрения вырос на семь процентных пунктов с прошлой недели - с 53% до 60%.

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