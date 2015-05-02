Число жертв землетрясения в Непале достигло 7 тыcяч

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Число жертв разрушительного землетрясения, потрясшего Непал 25 апреля, достигло 7 040 человек, еще 14 398 пострадали. Об этом сообщил Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (НЦЧС), передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным ООН, удар стихии так или иначе затронул 8 млн человек из 28-миллионного населения Непала.

25 апреля в западном регионе страны произошло землетрясение магнитудой 7,9 с гипоцентром на глубине 15 км, в 84 км от столицы - Катманду. После основного землетрясения были зафиксированы еще 70 повторных толчков меньшей магнитуды.

По данным министерства обороны Непала, разрушены 1,9 тыс. жилых домов, повреждены еще не менее 4 тыс. строений. На высочайшей вершине планеты - горе Эверест - землетрясение вызвало сход снежных лавин, в результате погибли порядка 80 альпинистов.