О нас

Число жертв в результате нападения на мечеть в Нигерии достигло 50 человек

Число жертв в результате нападения на мечеть в Нигерии достигло 50 человек В результате нападения на мечеть на северо-западе Нигерии погибло 50 человек, еще 60 были похищены,
Другие страны
20 августа 2025 г. 16:08
Число жертв в результате нападения на мечеть в Нигерии достигло 50 человек

Жертвами нападения вооруженных группировок на мечеть на северо-западе Нигерии стали 50 человек, еще 60 были похищены.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел 19 августа в населенном пункте Унгуван-Мантау округа Малумфаши во время утренней молитвы.

По словам очевидцев, вооруженные люди приехали на мотоциклах, открыли огонь внутри мечети, а затем направились через деревню.

Представитель полиции штата Кацина Абубакар Садик Алию сообщил, что стражи порядка задержали нападавших и предотвратили запланированное нападение на две деревни. Однако при бегстве через Мантау злоумышленники вновь открыли огонь по жителям. До прибытия сил безопасности они также подожгли несколько домов.

Reuters отмечает, что в последние годы на северо-западе Нигерии участились нападения банд на деревни и автомагистрали. Они похищают жителей ради выкупа и вымогают деньги у фермеров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nigeriyada məscidə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 50 nəfərə çatıb

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi