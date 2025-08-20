Число жертв в результате нападения на мечеть в Нигерии достигло 50 человек

В результате нападения на мечеть на северо-западе Нигерии погибло 50 человек, еще 60 были похищены,

Жертвами нападения вооруженных группировок на мечеть на северо-западе Нигерии стали 50 человек, еще 60 были похищены.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел 19 августа в населенном пункте Унгуван-Мантау округа Малумфаши во время утренней молитвы.

По словам очевидцев, вооруженные люди приехали на мотоциклах, открыли огонь внутри мечети, а затем направились через деревню.

Представитель полиции штата Кацина Абубакар Садик Алию сообщил, что стражи порядка задержали нападавших и предотвратили запланированное нападение на две деревни. Однако при бегстве через Мантау злоумышленники вновь открыли огонь по жителям. До прибытия сил безопасности они также подожгли несколько домов.

Reuters отмечает, что в последние годы на северо-западе Нигерии участились нападения банд на деревни и автомагистрали. Они похищают жителей ради выкупа и вымогают деньги у фермеров.