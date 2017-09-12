Число жертв непогоды в Италии достигло семи человек

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате непогоды, обрушившейся в ночь на воскресенье на итальянский город Ливорно в Тоскане, достигло семи человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ANSA, один человек числится пропавшим без вести.

В сообщении отмечается, что в понедельник было обнаружено тело 34-летней женщины, ранее считавшейся пропавшей без вести.

Власти Ливорно объявили о гражданском трауре, который продлится до дня похорон всех погибших.

В ночь на воскресенье сильные дожди и ветры прошли в провинции Пиза, а затем в Ливорно. Это привело к сходу оползней в городе на Тирренском побережье. В результате произошло обрушение жилых домов. В настоящее время грозовой фронт смещается к югу. Уже сообщается о затруднениях в южной области Кампания.