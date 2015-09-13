​Число жертв наводнений в Японии выросло до пяти

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В результате наводнений в Японии погибли пять человек.

Как передает Report, к настоящему времени еще более 20 человек числятся пропавшими без вести.

В минувший четверг из-за ливней, вызванных атмосферным фронтом, на реке Кинугава в префектуре Ибараки прорвало дамбу, и вода хлынула в город Дзёсо. Более 11 тысяч домов затоплены, площадь затопления оценивается в 32 квадратных километра.

В настоящее время в поисково-спасательных работах задействовано около 1 тысячи 800 человек.