Число жертв коронавируса в Нью-Йорке составило 23 282

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки вновь превысило 100 и достигло 109 после того, как за день до этого показатель снизился до 84 впервые после пика.

Как передает Report, это следует из данных, которые представил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 000 человек.

Согласно его данным, за пятницу в больницы попали чуть более 200 пациентов.

"Число смертей вновь подскочило, это ужасные новости. Но в целом тенденция все еще положительная. Мы молимся о 109 семьях, которые потеряли близких", - сказал Куомо. Всего в штате от коронавируса скончались 23 282 человек.