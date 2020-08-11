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Report Georgia

Число жертв COVID-19 в мире превысило отметку в 740 тыс.

Число жертв COVID-19 в мире превысило отметку в 740 тыс. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 20 млн человек.
Другие страны
11 августа 2020 г. 18:55
Число жертв COVID-19 в мире превысило отметку в 740 тыс.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 20 млн человек.

Как сообщает Report, на планете выявили 20 млн 1 тыс. 19 случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 в мире превысило отметку в 740 тыс.

Лидером по числу заболевших считаются США, на которые приходится более четверти (5 млн 88 тыс. 516) всех случаев заражения в мире. На втором месте находится Бразилия (чуть более 3 млн), на третьем - Индия (2,2 млн). Четвертую строчку занимает Россия (890 тыс.); первую пятерку замыкает ЮАР (563 тыс.).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 740 mini ötdü

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