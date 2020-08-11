Число жертв COVID-19 в мире превысило отметку в 740 тыс.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 20 млн человек.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 20 млн человек.

Как сообщает Report, на планете выявили 20 млн 1 тыс. 19 случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 в мире превысило отметку в 740 тыс.



Лидером по числу заболевших считаются США, на которые приходится более четверти (5 млн 88 тыс. 516) всех случаев заражения в мире. На втором месте находится Бразилия (чуть более 3 млн), на третьем - Индия (2,2 млн). Четвертую строчку занимает Россия (890 тыс.); первую пятерку замыкает ЮАР (563 тыс.).