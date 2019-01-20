Число жертв авиаудара коалиции в Сирии достигло 31

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Возросло количество погибших в результате авиаудара международной коалиции по деревне Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report, об этом пишет al-Watan.

"Число погибших в результате авиаудара международной коалиции возросло до 31 человека, десятки ранены. Все они — мирные жители, члены трёх семей", — сообщается в публикации.

По данным газеты, жертвы попали под удар в попытке сбежать от боевиков ИГИЛ.

МИД Сирии обратился в ООН с требованием принять меры, чтобы остановить коалицию.