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    Число жертв авиаудара коалиции в Сирии достигло 31

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Возросло количество погибших в результате авиаудара международной коалиции по деревне Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

    Как передает Report, об этом пишет al-Watan.

    "Число погибших в результате авиаудара международной коалиции возросло до 31 человека, десятки ранены. Все они — мирные жители, члены трёх семей", — сообщается в публикации.

    По данным газеты, жертвы попали под удар в попытке сбежать от боевиков ИГИЛ.

    МИД Сирии обратился в ООН с требованием принять меры, чтобы остановить коалицию.

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