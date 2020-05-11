​Число заражений COVID-19 в ЮАР превысило 10 тысяч человек

Количество заражений коронавирусом нового типа в Южно-Африканской Республике достигло 10 015.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава минздрава страны.

"По состоянию на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев COVID-19 в ЮАР составляет 10 015, общее количество смертей - 194, а число выздоровевших – 4 173", - написал глава ведомства Звели Мхизе в Twitter.

Согласно релизу минздрава, больше всего заражений выявлено в Западно-Капской и Восточно-Капской провинциях - 84% от общего числа. Специалисты провели в общей сложности 341 336 тестов на COVID-19.

По данным ВОЗ на субботу, по всей Африке выявлено почти 57 тысяч случаев заражения коронавирусом. На первом месте по числу подтвержденных случаев - ЮАР.