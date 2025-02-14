Число пострадавших при наезде на людей в Мюнхене увеличилось до 30 человек

Число пострадавших при наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене возросло до 30 человек.

Число пострадавших при наезде автомобиля на участников демонстрации в Мюнхене возросло до 30 человек.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на полицию города.

"По последним данным, пострадали 30 человек", - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый в совершении преступления имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих, его водитель был задержан. Это был 24-летний гражданин Афганистана, который, жил в Германии с декабря 2016 года.

Отметим, что в столице Баварии сегодня открывается Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 16 февраля.