Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек

Число погибших в результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао возросло до пяти, еще 77 пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось об одном погибшем и более 20 раненных, передает Report со ссылкой на РИА Новости.По данным агентства, число жертв стихии составило уже пять человек. Кроме того, по меньшей мере 17 человек пострадали в городе Макилала, и еще 60 - в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.Землетрясение было зафиксировано в среду в 11.37 по времени UTC (15.37 по бакинскому времени). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человекЧисло погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
https://report.az/storage/news/d709ea656bf7c1ad78563b25991a51b7/ef4b114f-da8f-4624-aeeb-98ef9413e36f_292.jpg
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