Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек

Число погибших в результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао возросло до пяти, еще 77 пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось обпогибшем и болеераненных, передает Report со ссылкой на РИА Новости.По данным агентства, число жертв стихии составило уже пять человек. Кроме того, по меньшей меречеловек пострадали в городе Макилала, и еще- в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.Землетрясение было зафиксировано в среду в 11.37 по времени UTC (15.37 по бакинскому времени). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.