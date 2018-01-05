Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 20 - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате крупного взрыва в столице Афганистана Кабуле возросло до 20 человек. Как передает Report, об этом сообщает TOLONews со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что пострадали 30 человек.

Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".

*** 22:15

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, около 25 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в четверг в столице Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По имеющейся информации, террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи группы полицейских.

***21:11

Взрыв произошел в столице Афганистана - Кабуле, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, взрыв прогремел в четверг вечером в районе Кабула PD9. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщают очевидцы, взрыв совершил террорист-смертник.