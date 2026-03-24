ЦАХАЛ: Нанесены удары по 50 целям в Иране, включая объекты КСИР и Министерства разведки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении за сутки ударов по 50 целям, включая склады баллистических ракет и пусковые площадки, в Иране.

Как передает Report, об этом ЦАХАЛ сообщает в соцсетях.

По ее информации, были атакованы два командных центра разведки КСИР и командный центр Министерства разведки Ирана.

Одновременно ЦАХАЛ нанес удары по складам оружия и системам ПВО Ирана.

ЦАХАЛ подчеркивает, что с 28 февраля в рамках операции "Рычащий лев" ВВС Израиля нанесли более 3 тыс. ударов по целям в Иране.