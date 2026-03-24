ЦАХАЛ: Нанесены удары по 50 целям в Иране, включая объекты КСИР и Министерства разведки
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 13:04
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении за сутки ударов по 50 целям, включая склады баллистических ракет и пусковые площадки, в Иране.
Как передает Report, об этом ЦАХАЛ сообщает в соцсетях.
По ее информации, были атакованы два командных центра разведки КСИР и командный центр Министерства разведки Ирана.
Одновременно ЦАХАЛ нанес удары по складам оружия и системам ПВО Ирана.
ЦАХАЛ подчеркивает, что с 28 февраля в рамках операции "Рычащий лев" ВВС Израиля нанесли более 3 тыс. ударов по целям в Иране.
