    • 24 марта, 2026
    • 13:04
    ЦАХАЛ: Нанесены удары по 50 целям в Иране, включая объекты КСИР и Министерства разведки

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении за сутки ударов по 50 целям, включая склады баллистических ракет и пусковые площадки, в Иране.

    Как передает Report, об этом ЦАХАЛ сообщает в соцсетях.

    По ее информации, были атакованы два командных центра разведки КСИР и командный центр Министерства разведки Ирана.

    Одновременно ЦАХАЛ нанес удары по складам оружия и системам ПВО Ирана.

    ЦАХАЛ подчеркивает, что с 28 февраля в рамках операции "Рычащий лев" ВВС Израиля нанесли более 3 тыс. ударов по целям в Иране.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Корпус стражей исламской революции (КСИР)
