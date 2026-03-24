İsrail ordusu: İranda SEPAH və Kəşfiyyat Nazirliyinin obyektləri daxil olmaqla 50 hədəfə zərbələr endirilib
Digər ölkələr
- 24 mart, 2026
- 14:10
İsrail Müdafiə Ordusu bir gün ərzində İranda ballistik raket anbarları və buraxılış meydançaları daxil olmaqla 50 hədəfə zərbələr endirildiyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, İsrail ordusu bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Qurumun məlumatına görə, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) iki kəşfiyyat komandanlıq mərkəzinə və İranın Kəşfiyyat Nazirliyinin komandanlıq mərkəzinə hücum edilib.
Eyni zamanda, İsrail ordusu İranın silah anbarlarına və hava hücumundan müdafiə sistemlərinə zərbələr endirib.
İsrail ordusundan bildirilib ki, fevralın 28-dən etibarən "Nərildəyən şir" əməliyyatı çərçivəsində İrandakı hədəflərə 3 mindən çox zərbə endirilib.
Son xəbərlər
14:22
Kats: İsrail ordusu "Hizbullah" təhlükəsi aradan qaldırılana qədər Livanın cənubunda qalacaqDigər ölkələr
14:22
Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından qazancını 32 % artırıbASK
14:10
İsrail ordusu: İranda SEPAH və Kəşfiyyat Nazirliyinin obyektləri daxil olmaqla 50 hədəfə zərbələr endirilibDigər ölkələr
14:07
Azərbaycan üzgüçüləri Kutaisidə keçirilən Açıq Yaz Kubokunda uğurlu nəticələr əldə ediblərFərdi
14:04
Bakı aeroportu yaz-yay uçuş cədvəlinə keçirİnfrastruktur
14:02
Azərbaycan elektrik tənzimləyici cihaz istehsalını kəskin artırıbSənaye
14:00
Peskov: ABŞ və İran danışıqlarla bağlı ziddiyyətli bəyanatlarla çıxış edirRegion
13:53
Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 30 nəfər saxlanılıbHadisə
13:38