Британия выделит 72 млн фунтов для защиты еврейской общины в стране

Великобритания выделит 72 млн фунтов стерлингов благотворительной организации Community Security Trust (CST) на обеспечение мер безопасности для еврейских общин, школ, синагог в стране до 2028 года.

Великобритания выделит 72 млн фунтов стерлингов благотворительной организации Community Security Trust (CST) на обеспечение мер безопасности для еврейских общин, школ, синагог в стране до 2028 года.

Как передает Report, об этом сообщает Sky news.

Средства пойдут на предоставление охранников, установку камер видеонаблюдения и систем сигнализации в местах, посещаемых членами еврейской общины.

"Я выделяю минимум 18 млн фунтов ежегодно в течение следующих четырех лет - более 70 млн фунтов для защиты нашей еврейской общины", - заявил Сунак на ежегодном ужине организации.

Ранее CST сообщила, что число случаев антисемитизма в Великобритании достигло в 2023 году рекордного почти за 40 лет уровня на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Накануне МВД Великобритании сообщило о выделении 31 млн фунтов на усиление мер безопасности для депутатов на фоне роста угроз для политиков из-за ситуации на Ближнем Востоке.