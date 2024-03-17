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Бразильское правительство проверяет поставки дешевых товаров из Китая

Бразильское правительство проверяет поставки дешевых товаров из Китая Министерство промышленности Бразилии инициировало ряд расследований предполагаемого демпинга промышленной продукции из Китая на фоне удара по экономике страны волны дешевого импорта.
Другие страны
17 марта 2024 г. 17:56
Бразильское правительство проверяет поставки дешевых товаров из Китая

Министерство промышленности Бразилии инициировало ряд расследований предполагаемого демпинга промышленной продукции из Китая на фоне удара по экономике страны волны дешевого импорта.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, По запросам отраслевых объединений за последние 6 месяцев открыто минимум полдюжины проверок в отношении товаров от металлических листов до химикатов и шин, уточняет издание.

Помимо Бразилии, в последние месяцы резко выросли поставки китайской стали во Вьетнам, Таиланд и другие стран. Развитые рынки также начали принимать меры против импорта из Китая. ЕС проверяет китайские электромобили, а США высказали опасения по поводу ввоза автомобилей их КНР, уточняет издание.

Экспорт Китая в январе-феврале вырос на 7,1% год к году, опередив рост импорта. Аналитики предупреждают о риске роста торговых трений Китая с ведущими экономиками.

По данным китайской таможни, торговля Китая с Бразилией выросла более чем на треть в начале 2023 года.

Торговые разногласия ставят в непростое положение президента Лулу да Сильвы, стремящегося развивать связи с Пекином и защищать национальные отрасли. Бразилия вряд ли рискнет конфронтацией со своим крупнейшим торговым партнером.

Один из последних случаев - проверка импорта стальных листов, выросшего почти на 85% с июля 2022 по июнь 2023 года А импорт химиката фталевого ангидрида из Китая вырос более чем на 2000% в период с июля 2018 по июнь 2023 года, пишет газета.

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