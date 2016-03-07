Более 400 человек эвакуированы в Сербии из-за наводнений

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Число эвакуированных из-за наводнений в Сербии за последние часы превысило 400 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают в понедельник местные власти.

Продолжительные ливни вызвали разлив рек и наводнения в различных частях страны. Чрезвычайная ситуация объявлена в городах Чачак, Лучане, Ариле, Баина-Башта, Топола и Пожега. От воды пострадали больницы, поликлиники, школы, дороги и другая инфраструктура.

Наиболее тревожная обстановка наблюдается в Чачаке, где, по последним данным, с минувшей ночи было эвакуировано из своих домов 420 человек, река Чемерница пробила береговые насыпи, а в окрестных селах оказались затопленными не менее 500 домов и несколько монастырей.

Спасатели продолжают эвакуацию населения преимущественно в селах, оказавшихся под угрозой затопления. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены силы армии и полиции.