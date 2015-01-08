​"Боко Харам" сожгла 16 поселений в Нигерии, сообщается о 2000 убитых

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Боевики "Боко Харам" в среду сожгли 16 городов и деревень на севере Нигерии в штате Борно, включая 10-тысячный города Бага на берегу озера Чад.

"Они сожгли дотла все 16 городов и деревень, включая Бага, Дорон Бага, Кауйен Курос и Бундурам", - заявил AFP Муса Букар, глава администрации соседнего города Кукава, передает Report.

"Эти города просто исчезли, сожжены дотла. Весь район просто устлан телами", - цитирует NBC News сенатора от Борно Ахмеда Халифу.

Житель Баги и глава профсоюза торговцев рыбой штата Борно Абубакар Гаманди подтвердил атаки, которые произошли в среду, и добавил, что сотни местных жителей сбежали от боевиков на острова озера Чад.

BBC со ссылкой на местных жителей также сообщают, что боевики дотла сожгли город Бага. По словам очевидцев, на улицах города лежат трупы, число убитых может достичь двух тысяч. Более 10 тыс. человек сбежали в Чад.

Напомним, "Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая в Нигерии.