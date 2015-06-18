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    Боевики "Боко Харам" убили более 30 человек

    Боевики напали на два населенных пункта на юге Нигера

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек стали жертвами нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на два населенных пункта на юге Нигера, cообщает Report  cо ссылкой на РИА Новости.

    По информации источника в правоохранительных органах страны, нападение нигерийской радикальной группировки на две деревни, расположенные в граничащем с Нигерией юго-восточном регионе Нигера Диффа, произошло в ночь на четверг.

    "Боко Харам" - радикальная группировка, активно действующая в Нигерии. 

    Ранее сообщалось, что войска Нигера с начала февраля участвуют в совместной с силами Нигерии и Чада операции по уничтожению боевиков "Боко Харам".

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